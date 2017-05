Mette Frederiksen vil fejre lønmodtagernes pensionsalder

- Vi har lønmodtagere på arbejdsmarkedet, som ikke kan blive ved med at arbejde. Det er først og fremmest en sejr for dem.

Det skal fejres, at regeringen har opgivet at forhøje pensionsalderen før tid, siger Socialdemokratiets partiformand, Mette Frederiksen, før et arrangement i Cirkusbygningen i København mandag aften.

- Jeg tror, at vi vil tillade os at glæde os over i aften, at vi har bragt regeringen i mindretal. Det er en politisk sejr, og vi kommer til at holde en god fest, siger Frederiksen.

Regeringen har opgivet at forhøje folkepensionsalderen i 2025 fem år før aftalt.

Regeringen vil stadig øge arbejdsstyrken med 55.-60.000 personer. Den satser på et økonomisk råderum i 2025 med 80 milliarder kroner. Uden reformer er der i 2025 et økonomisk råderum på 35 milliarder kroner.

Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, vil ikke forhøje folkepensionen før aftalt i 2030. Han vil i stedet anspore sunde ældre til at arbejde længere.

- Så det er en rigtig god beslutning, som statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) søndag aften meddelte fra regeringspartiernes fællesmøde.

- Jeg har længe sagt, at Dansk Folkeparti ikke har ønsket at hæve pensionsalderen yderligere. Så jeg glæder mig selvfølgelig over beslutningen, skriver Thulesen Dahl.