Mette Frederiksen vil erklære alle elever uddannelsesklar

- Problemet med reglerne i dag er, at rigtig mange børn og unge i 8. klasse får at vide, at de ikke er egnet til at tage en uddannelse.

- Det vil vi udfordre, for vi har behov for som samfund, at alle vores børn og unge kommer i gang med skole og uddannelse.

- At få et stempel om, at man ikke er egnet som 13-14-årig, er vi grundlæggende imod at give vores børn og unge, siger Mette Frederiksen til DR.

Socialdemokratiet foreslår at ændre den såkaldte uddannelsesparathedsvurdering. Den får eleverne i dag i både 8. og 9. klasse.

Her bliver eleverne enten erklæret uddannelsesparate eller ikke-uddannelsesparate. Omkring 30 procent af eleverne i 8. klasse bliver ifølge DR i dag erklæret ikke-uddannelsesparate.

- I stedet for konstatere, at de unge ikke er egnet til noget, skal vi konstatere, hvad de er egnet til. For selvfølgelig har alle børn og unge et potentiale, siger Mette Frederiksen.

Liberal Alliances undervisningsordfører, Henrik Dahl, har sine betænkeligheder ved det socialdemokratiske forslag.

Elever skal have forklaret, hvad de eventuelt mangler for at blive erklæret egnede til en ungdomsuddannelse, mener han.

- Jeg tror ikke nødvendigvis, at det er mere pædagogisk at sige, at lille Peter kun egner sig til at løfte tunge ting, end det er at sige, at han ikke egner sig til at gå i gymnasiet, siger Henrik Dahl.

- Hvis man ikke forklarer folk, hvordan de kan flytte sig, så er det egentlig lidt upædagogisk, for så kan det også blive en selvopfyldende profeti.

- Så siger man bare, at det bedste for dig er at grave huller, til du går på pension. Og så tænker man måske, at det bedste for mig faktisk er at grave huller, siger Henrik Dahl.

Et ekspertudvalg nedsat af regeringen kommer i næste uge med en række anbefalinger til, hvordan man bedst får eleverne ind på ungdomsuddannelserne.