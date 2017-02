Mette Frederiksen om DF-flirt: S ønsker bredt samarbejde

Senest har De Radikales politiske leder, Morten Østergaard, udtrykt sin bekymring for, at Socialdemokratiet er begyndt på et tættere samarbejde med Dansk Folkeparti.

Men den bekymring fra De Radikale forstår Mette Frederiksen, den socialdemokratiske formand, ikke.

- Det er et besynderligt argument fra De Radikale, og det afviger også fra den tradition, De Radikale har for at samarbejde i Folketinget.

- Jeg kan huske, at Morten Østergaard tidligere har udtrykt, at der er behov for et opgør med blokpolitikken, og at det er nødvendigt, at man kan samarbejde bredt.

- Det er præcis det, vi står for i Socialdemokratiet. Selvfølgelig skal vi kunne samarbejde hen over den politiske midte i Danmark, siger Mette Frederiksen.

Hun understreger, at det altid vil være Socialdemokratiets politik "at indgå politiske aftaler, der trækker Danmark i den rigtige retning". For eksempel ved ikke at give topskattelettelser, lyder det fra Mette Frederiksen.

S-formanden betegner i øvrigt selv samarbejdet med De Radikale som "godt".

Mandag var tonen markant fra Morten Østergaards side. Socialdemokratiet og DF har travlt med at udviske forskellene mellem de to partier, mener Østergaard.

Han peger især på udlændingepolitikken som et område, hvor Socialdemokratiet ifølge De Radikale har rykket sig markant efter det seneste folketingsvalg.

Den kritik er De Radikale løbende kommet med efter folketingsvalget i 2015.

Men den blev gentaget, efter at Mette Frederiksen i et dobbeltinterview med DF-formand Kristian Thulesen Dahl til Fagbladet 3F fortalte om deres tilnærmelser til hinanden.

De Radikale understreger trods kritikken, at partiet fortsat peger på Mette Frederiksen som statsminister, men at man håber på et retningsskift.