Mette Frederiksen giver Lars Løkke baghjul i ny måling

Det viser en såkaldt præsidentvalgs-måling foretaget af Gallup for Berlingske, der på stort set alle punkter er trist læsning for statsminister Lars Løkke Rasmussen (V).

I målingen er et repræsentativt udsnit af vælgerne blevet spurgt, hvem af de to statsministerkandidater de foretrækker på en lang række politiske og personlige områder fra integration og velfærd til troværdighed og lederevner.

Kun på ét område, nemlig forsvarspolitikken, foretrækker de adspurgte Løkke frem for Frederiksen.

Alt i alt mener 40 procent, at Mette Frederiksen er den bedst egnede til at lede landet. 23 procent peger på Lars Løkke, mens 26 procent svarer "lige dårlige/lige gode".

Mette Frederiksen scorer højest på velfærdsområdet, men hun nyder også opbakning på blandt andet udlændinge- og EU-området.

Målingen tegner alt i alt et "billede af, at Løkke slet ikke er den trækkekraft, som han burde være for sin regering og sit parti", skriver Berlingskes politiske kommentator, Thomas Larsen, i en analyse.

Og det er et problem, understreger Thomas Larsen.

- Statsministerens svaghed er en stærkt medvirkende årsag til Venstres historisk svage position i målingerne, skriver han i Berlingske.

- Det var især hans møgsager, som fik vælgere til at forlade Venstre ved sidste valg, og siden har han ikke for alvor været i stand til at ændre på det negative indtryk. Det betyder, at det bliver sværere at sikre Venstre fremgang.