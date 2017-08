Mette Frederiksen frygter for TV2 i udenlandske hænder

Socialdemokratiet vil arbejde for, at TV2 ikke bliver privatiseret, når det kommende medieforlig skal forhandles på plads i løbet af 2018.

VLAK-regeringens ambition er at privatisere TV2, men Mette Frederiksen frygter, at TV2 kan ende i de forkerte udenlandske hænder og konsekvenserne deraf.

- Når vi taler medier, må det aldrig blive laveste fællesnævner.

- Når vi kigger rundt omkring i verden, selv i vestlige demokratier, så kan selv pressen komme til at spille efter en helt anden melodi, end vi er vant til i et åbent demokrati.

- Fake news og mediemoguler, der lige pludselig ejer store dele af mediefladen. Der er en risiko forbundet med en privatisering af TV2.

- Man kan få en udenlandsk køber, som ikke vil hverken demokratiet eller mangfoldigheden, siger Mette Frederiksen.

Hidtil er det DR, som har taget de fleste overskrifter, når diskussionen er faldet på det kommende medieforlig.

Senest i sidste uge i forbindelse med Dansk Folkepartis sommergruppemøde. Her meddelte DF, at man ønsker at afskaffe licensen og skære DR med 25 procent.

Men TV2 må ikke glemmes i debatten, mener Mette Frederiksen.

- Vi står foran medieforhandlinger, og indtil nu har der kun været fokus på DR.

- Det er egentlig besynderligt, når TV2, hvis vi kigger på hovedkanalen, er danskernes foretrukne tv-kanal. Derfor skal vi også have en diskussion omkring TV2.

- Når vi ikke ønsker en ideologisk privatisering af TV2, hvilket optager regeringen, så er det for at sikre, at der fortsat er kvalitetstilbud for danskerne, siger Mette Frederiksen.

Det nuværende medieforlig udløber i 2018