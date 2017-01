Mette Frederiksen cementerer nej til senere pension

Socialdemokratiet indrykker annoncer, hvor Mette Frederiksen skriver under på et nej til højere pensionsalder.

Her ventes Morten Østergaard at opfordre sine to kolleger til at gå med på at forhøje pensionsalderen hurtigere end planlagt. Et forslag som statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) også gentog i sin nytårstale.

Men Socialdemokratiet møder op med den stik modsatte dagsorden. S-formand Mette Frederiksen vil have slået fast, at regeringen ikke kan samle flertal for forslaget.

Folketingets største parti tager lørdag endnu et markant skridt væk fra en pensionsaftale ved at indrykke annoncer i flere aviser, hvor Mette Frederiksen med billede og underskrift siger "Nej til at hæve pensionsalderen".

I annoncen fastslår Mette Frederiksen blandt andet:

- Danmark er allerede det land i Europa, der har udsigt til den højeste pensionsalder. Den stiger i takt med, at vi lever længere. Det var Socialdemokratiet med til at beslutte.

- Men netop derfor er der heller ikke behov for at hæve pensionsalderen endnu mere, som regeringen nu foreslår, fastslår Mette Frederiksen i annoncen.

Også Dansk Folkeparti har afvist Løkkes forslag. Kort efter statsministerens nytårstale 1. januar sagde Kristian Thulesen Dahl til Ritzau:

- Vi synes ikke, at man skal ændre pensionsalderen igen. Vi har ændret den flere gange, og folk har nærmest problemer med at finde ud af, hvornår deres pensionsalder nu er. Man lavede den om i 2006 og 2011.

- Nu skal vi have fokus på at motivere flere til at blive på jobbet frem for at hæve pensionsalderen igen, sagde Kristian Thulesen Dahl.

Dermed risikerer en af regeringens vigtigste reformer i foråret at falde.

Morten Østergaard ventes til gengæld at argumentere for, at en højere pensionsalder vil kunne frigøre penge, som kan investeres i uddannelse af næste generation.

Men De Radikales otte mandater kan ikke erstatte Dansk Folkepartis 37 mandater i blå blok. Dermed kan S og DF reelt blokere forslaget.

Sker det, vil det ikke bare bremse regeringens reformdagsorden, men også understrege den voksende afstand mellem de to tidligere regeringspartnere, Socialdemokratiet og De Radikale.