Mette Frederiksen: Regeringen begår aftalebrud

- Det er et brud på den aftale, der er indgået. Og endnu værre, så er det et brud på det, der er blevet sagt og fortalt til danskerne, siger Mette Frederiksen.

Efter præsentationen af regeringens udspil til finanslov torsdag anklager Mette Frederiksen regeringen for at begå aftalebrud i forsøget på at finansiere skattelettelserne:

Hun henviser til, at regeringen henter en del af pengene til at fjerne loftet over beskæftigelsesfradraget og indføre et særligt jobfradrag for lavtlønnede fra det såkaldte økonomiske råderum.

Råderummet er skabt gennem de senere års reformer. Centralt blandt dem står Velfærdsaftalen fra 2006, hvor et bredt flertal hævede efterløns- og pensionsalderen.

I aftaleteksten skriver Venstre, De Konservative, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og De Radikale, at pengene fra reformen skal reserveres til velfærd for især ældre:

- Styrkelsen af de offentlige finanser, som på langt sigt optræder i kraft af det nye tilbagetrækningssystem, reserveres til at sikre finansiering af velfærdssamfundet i fremtiden.

- Midlerne skal bruges til at finansiere merudgifter til blandt andet pleje og sundhed, når der kommer flere ældre, og til en styrket indsats mod nedslidning på arbejdsmarkedet, hedder det på side 9 i aftaleteksten.

Den formulering må regeringen stå ved, mener Mette Frederiksen:

- Når man laver så stor en ændring af pensionsalder og efterløn med så klart et sigte på at forbedre velfærdssamfundet, så kan man ikke bare lave det om for at redde et regeringssamarbejde, siger Mette Frederiksen.

Spørgsmål: Råderummet er på mere end 30 milliarder kroner, men ifølge finansministeren er det kun otte milliarder, som regeringen vil bruge på skattelettelser. Så pengene kan vel godt komme fra andre reformer end Velfærdsaftalen fra 2006?

- Velfærdsaftalen skal adressere det demografiske træk, som skyldes, at der kommer flere ældre. Men det demografiske træk bliver ikke dækket af regeringens økonomiske politik.

- Det er et problem, at man i 2006 beder danskerne arbejde længere for at få penge til at fremtidssikre velfærdssamfundet, hvorefter den siddende regering ændrer politik. Det er en betænkelig måde at drive politik på, siger Mette Frederiksen.

Spørgsmål: Vil I rulle skattelettelserne tilbage, hvis I får magten?

- Jeg tror egentligt, at det regeringen nu lægger frem ikke bliver gennemført. Derfor mener jeg i al respekt, at det er en fiktiv diskussion.

Spørgsmål: Men når du mener, det er et brud på Velfærdsaftalen, så må du også klart kunne sige, at det vil blive rullet tilbage?

- Hvordan skal jeg kunne rulle noget tilbage, som jeg ikke ved, om det bliver gennemført? Nu har vi prøvet det ad nogle omgange, at regeringen har stillet danskerne store skattelettelser i udsigt. Og efterfølgende har måttet trække det tilbage.

- Jeg forventer selvfølgelig ikke, at Dansk Folkeparti lægger stemmer til det her, siger Mette Frederiksen.