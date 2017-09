Mette Frederiksen: Løkkes kommunalreform centraliserede for meget

Det mener Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen. I et interview med Berlingske peger hun på, at det var statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), der som daværende indenrigsminister stod bag reformen.

Ti år efter kommunalreformen, der samlede 271 kommuner til 98 lagde amterne sammen til regioner, står det klart, at et af resultaterne har været en voldsom centralisering.

- Der har været en meget stærk tro på, at hvis bare vi samlede tingene i få, store enheder, så ville det også blive billigere og bedre, siger Frederiksen til Berlingske.

- Det var det, Lars Løkke lovede, da han som indenrigsminister stod bag kommunalreformen. Men jeg må bare sige, at når jeg ser ud på Danmark nu, så har jeg aldrig set en større risiko for, at landet knækker over, end i dag.

Mette Frederiksen vil nu have, at kommunalreformen skal evalueres. Det blev den ganske vist også i 2013. Dengang lød den overordnede vurdering, at reformen havde gjort den offentlige sektor mere robust og bedre i stand til at løse sine opgaver.

Men den nye evaluering skal ifølge Berlingske svare på, om folk også har fået bedre velfærd.

Socialdemokratiets formand ønsker ifølge Berlingske ikke at skabe flere kommuner. I stedet henviser hun til nogle af de forslag, Socialdemokratiet har stillet i den seneste tid:

Der skal oprettes fire nye skattecentre rundt om i landet, og Fiskeristyrelsen skal flyttes til Nordjylland. Derudover mener partiet, at flere uddannelsessteder skal flyttes ud.

Ikke universiteter, men professionsuddannelser som lærer og pædagog.

Mette Frederiksen erkender, at den socialdemokratisk ledede regering, hun selv var en del af fra 2011-2015, også centraliserede.

- Jeg må bare sige, at jeg nu er nået til den konklusion, at centraliseringen har taget overhånd, siger hun til Berlingske.

Regeringen er i gang med at flytte mere næsten 4000 statslige arbejdspladser til provinsen og har bebudet en ny runde af udflytninger.