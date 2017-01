Når Folketingets to største partier, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti, afviser at hæve pensionsalderen, kommer det heller ikke til at ske, siger S-formand Mette Frederiksen. Arkivfoto.

Mette Frederiksen: I dag afmonterer vi Løkkes krumtap

Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti lover at spænde ben for regeringens plan om at hæve pensionsalderen.

- Når jeg siger, at vi ikke hæver pensionsalderen, så gør vi det ikke, siger Mette Frederiksen fra scenen, hvor hun henvender sig direkte til DF-formanden:

- Det, jeg godt kunne tænke mig, er, at vi kigger hinanden dybt i øjnene og bliver enige om, at vi ikke kommer til at hæve pensionsalderen. For hvis vi bliver enige om det, så bliver det - med al respekt - ikke til noget.

Kristian Thulesen Dahl kvitterer og gentager, at DF ikke vil være med til at hæve pensionsalderen. Til gengæld vil han ikke skrive under på et dokument, hvor han afgiver samme løfte:

- Jeg synes, det er noget pjat det her. Det er lidt pop-agtigt. Jeg tror, danskerne er immune over for den her slags pap-skilte. Vi har sagt igennem lang tid, at vi ikke vil hæve pensionsalderen yderligere, siger han.

Og dermed konkluderer Mette Frederiksen, at regeringen ikke kan finde flertal til at hæve pensionsalderen:

- Det betyder, at krumtappen i statsministerens nytårstale er faldet fra hinanden i dette øjeblik, siger hun med henvisning til, at Lars Løkke Rasmussen gentog ambitionen om en højere pensionsalder i sin nytårstale.

Derimod åbner både Mette Frederiksen og Kristian Thulesen Dahl op for "frivillige ordninger" for dem, der kan og vil arbejde længere.

- Hvad vi kan finde på af frivillige ordninger vil jeg gerne være med til at diskutere, siger Mette Frederiksen, der bakkes op af Kristian Thulesen Dahl:

- Vi skal ikke underkende, at der er mange, der når pensionsalderen, men gerne vil arbejde videre.

Lørdagens vært, Morten Østergaard, ærgrer sig over modstanden fra S og DF.

- Mange opfatter os som reformliderlige - at vi vil lave reformer for reformernes skyld, siger han.

- Men hvis ikke vi træffer nogle beslutninger, hvor vi beder de stærke i samfundet om at yde lidt mere, så må vi fortsætte kursen med uddannelsesloft og nedskæringer på uddannelserne.

- Hvis ikke vi skaber os et råderum, så kan vi ikke investere i fremtiden.