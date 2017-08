Mette F. vil ikke love at rulle skattelettelser tilbage

Efter regeringen tirsdag fremlagde sit udspil til skattelettelser for 23 milliarder kroner siger Mette Frederiksen:

- Regeringen har fremlagt nogle forslag. Vi ved ikke, hvordan det skal finansieres, hvem der skal betale regningen, ej heller om skattelettelserne bliver gennemført.

- Hvordan vi forholder os til det, skal vi selvfølgelig nok forholde os til, hvis de bliver gennemført, siger Mette Frederiksen.

Spørgsmål: Har du overhovedet mulighed for at rulle skattelettelserne tilbage? Hvis Dansk Folkeparti går med i en aftale, så er der lukket af der. Og De Radikale har sagt, at de gerne vil lempe skatten på arbejde. Er det overhovedet realistisk at tro, at du har muligheden for at rulle dem tilbage?

- Vi bliver nødt til at tage tingene i rigtig rækkefølge. De har lagt nogle ting frem, men de har ikke anvist finansieringen. Vi ved ikke, hvem der skal betale regningen. Vi kender ikke indholdet af forhandlingerne ej heller resultatet.

- Og vi kommer selvfølgelig ikke til at tage stilling til noget, vi ikke ved, hvad er.

Spørgsmål: Men du må kunne sige, om du vil rulle det udspil tilbage, som regeringen har fremlagt, hvis det mod forventning blev gennemført én til én?

- Jamen i al respekt, det er jo en fuldstændig fiktiv diskussion, for ingen kender jo nu resultatet af forhandlingerne. På det tidspunkt, vi kender resultatet af forhandlingerne, så forholder vi os til indholdet.

Spørgsmål: Så hvis der kommer et resultat i efteråret, så vil du kunne sige ja eller nej til, om I vil rulle det tilbage?

- Nej, det kan vi ikke, for det afhænger af, hvordan dansk økonomi har det i det hele taget, og hvad der i øvrigt bliver truffet af andre beslutninger, som også har indflydelse på dansk økonomi i løbet af det kommende år.

Spørgsmål: Så du vil først tage stilling, når vi går ind i valgkampen? Altså de sidste uger op til valget?

- Det må vi se. Altså, nu synes jeg, vi bliver nødt til at tage tingene i den rigtige rækkefølge. Regeringen har lagt nogle forslag frem, men de vil ikke fortælle om finansieringen. Vi ved ikke, hvem der skal betale regningen.

- Vi ved ikke, hvem der kommer til forhandlingerne, og hvad resultatet af dem bliver, og hvordan lovgivningen kommer til at se ud.

- Så hvad nogen måtte forholde sig til, synes jeg, vi skal tage efter det tidspunkt, siger Mette Frederiksen.