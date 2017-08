Mette F. vil have velfærd - ikke lav skat

Hun kritiserer regeringen for at trække Danmark skævt, så de ældre betaler prisen med dårligere ældrepleje. Regeringen skal støtte erhvervsuddannelser, så vi uddanner flere faglærte arbejdere, mener S-formanden.

Velfærd får forrang for skattelettelser, hvis Socialdemokratiet skal bestemme.

- Det er en rigtig god idé at få flere folk i arbejde. Og det er især en rigtig god idé at sikre, at de mennesker, der skal arbejde, også har kompetencen til det, siger Mette Frederiksen.

- Den største vækstdræber, vi har i Danmark, er mangel på arbejdskraft. Og ikke mindst mangel på faglært arbejdskraft.

Hun kritiserer, at regeringen finansierer broderparten af skattereformen på 23 milliarder kroner ved at udnytte de penge, der er til overs i samfundet i det økonomiske råderum.

Mette Frederiksen erkender, at hun selv har været med til at sænke topskat og selskabsskat som minister i Helle Thorning-Schmidts (S) regering. Men nu skal pengene bruges på at uddanne flere faglærte.

- Nogle problemer bliver ikke løst ret godt: En verserende bandekonflikt i København. Nogle ældre, der ikke har det godt nok i vor ældrepleje. Så bliver vi nødt til at diskutere rækkefølgen på vore prioriteringer, siger Mette Frederiksen.

Mange danskere vil gerne drøfte skattelettelser, påpeger hun.

- Men vi bliver nødt til at sikre, at kræftbehandlingen er i orden. At vore ældre kan imødese en alderdom i værdighed. Den sikkerhed kan ingen regering give nu, siger Mette Frederiksen.