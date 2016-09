S-formand Mette Frederiksen taler søndag på fagforeningen 3F's kongres i Aalborg. Oppositionslederen forsikrer, at Socialdemokraterne ikke vil hæve pensionsalderen før tid, men derimod hjælpe nedslidte seniorer på arbejdsmarkedet.

Mette F til 3F-kongres: Vi vil ikke forringe jeres pension

Godt 700 afdelings- og tillidsrepræsentanter fra 3F er i disse dage samlet i Aalborg til fagforeningens treårige kongres, hvor linjerne for de næste tre år skal tegnes.

Det gør hun med forsikringen om, at Socialdemokraterne ikke vil gå med på regeringens planer om at forhøje pensionsalderen, men derimod hjælpe dem, der allerede i dag er nedslidt i deres job.

- Der er mange 3F'ere i slutningen af 50'erne, der fortæller, at de faktisk føler sig nedslidte på en eller anden måde allerede i dag - at de for eksempel har smerter, når de kommer hjem, siger Mette Frederiksen op til kongressen.

- Derfor vil det selvfølgelig være mit budskab til 3F og alle dem, der har de hårdeste job i Danmark, at det simpelthen ikke er rimeligt, at det er dem, der skal betale for topskattelettelser.

Regeringen lægger op til, at folkepensionsalderen skal hæves til 67,5 år i 2025. Men det har Mette Frederiksen kategorisk afvist. Og hun affejer også regeringens plan om en ny seniorfleksjobordning for de nedslidte ældre på arbejdsmarkedet.

Den kommer kun 100 personer til gode om året, når den er fuldt indfaset i 2025, har Politiken beskrevet på baggrund af tal fra Beskæftigelsesministeriet.

- Det er en meget, meget stor gruppe, man beder om at arbejde længere. Og det er en uhyre lille gruppe, man har tænkt sig at hjælpe. Det er en direkte hån mod den nedslidte danske lønmodtager, siger Mette Frederiksen.

Hvordan Socialdemokraterne helt konkret vil hjælpe de nedslidte seniorer på arbejdsmarkedet lægger ikke fast.

3F-formand Per Christensen afviser ligesom S-formanden regeringens forslag om at hæve pensionsalderen.

- Hvert fjerde 3F-medlem er ikke på arbejdsmarkedet, når de fylder 60 år. De er enten døde eller nedslidte. Når de fylder 65 år, er halvdelen af 3F-medlemmerne ikke på arbejdsmarkedet. Så et halvt år er en voldsom, voldsom forandring, siger Per Christensen.

Han henviser til en konkret historie fra Københavns Lufthavn. Her har et 3F-medlem regnet ud, at han på det ekstra halve år skulle flytte 33.000 kufferter svarende til 500 tons.

- Han er i forvejen nedslidt, han har slidgigt i nakken og spiser piller. Et halvt år lyder måske ikke af meget, men når man får sat sådan et billede på, så siger det noget om, hvad 3F'erne skal kunne håndtere i slutningen af et arbejdsliv, siger Per Christensen.