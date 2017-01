Mette F. skyder S-borgmesters ønske om kvoteflygtninge ned

- Forudsætningen for, at vi kan sikre en ordentlig integration i Danmark, det er, at vi har styr på antallet.

- Jeg tror, at det er vigtigt, at man har et syn på integrationsopgaven, der gælder hele landet inklusive den københavnske Vestegn og de almene boligområder, hvor udfordringerne er størst, siger hun.

Mette Frederiksen understreger, at de største integrationsproblemer ikke findes på Frederiksberg.

Regeringen har med støtte fra Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti suspenderet kvoteflygtninge på ubestemt tid.

Kommunens 2. viceborgmester, Michael Vindfeldt (S), kaldte mandag til "ordentlighed og overskud".

Socialdemokratiet på Frederiksberg i København ville derfor opfordre kommunen til at skrive et brev til udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) for at få lov til at modtage kvoteflygtninge på ny.

Men ministeren afviste ønsket.

S-formand Mette Frederiksen er af flere partifæller i baglandet blevet kritiseret for at bakke op om regeringens beslutning.

Blandt de mest fremtrædende kritikere er de to tidligere partiformænd Mogens Lykketoft og Helle Thorning-Schmidt. De har begge udtalt, at de er kede af beslutningen.

Danmark har siden 1989 haft en aftale med FN-systemet om, at vi hvert år modtager 500 flygtninge direkte fra asyllejre i verdens brændpunkter.

Men fremover skal antallet af kvoteflygtninge, som Danmark tager imod, fastsættes under hensyn til, hvor mange asylansøgere der i øvrigt kommer hertil.