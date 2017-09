Mette F.: Udlændingepolitik giver sig selv efter næste valg

Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, kræver en garanti for, at De Radikale bliver holdt uden for indflydelse på udlændingeområdet, hvis Mette Frederiksen bliver statsminister.

Der er brug for et pusterum i Danmark, så integrationen kommer til at fungerer, siger Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen.

Det giver hun dog ikke, da hun lørdag bliver udspurgt af pressen på den årlige socialdemokratiske kongres i Aalborg. Hun lader det være op til vælgerne.

- Det kommer til at give sig selv efter næste valg, for jeg tror, at danskerne kommer til at bakke op om, at udlændingepolitikken i Danmark bliver nødt til at blive ført på en måde, så vi kan begynde at følge med i samfundet, siger hun.

DF frygter, at Mette Frederiksen ikke vil levere, hvis hun bliver statsminister, selv om Socialdemokratiet har rykket sig meget på udlændingepolitikken siden valget.

De Radikale kræver nemlig indflydelse på udlændingepolitikken. Mette Frederiksen siger dog, at hun vil følge vælgernes ønsker.

- Den socialdemokratiske politik på udlændingeområdet bliver nødt til at være i tråd med, hvor de fleste danskere er og bliver nødt til at blive funderet hen over den politiske midte, siger hun direkte adspurgt om en garanti.

Før valget i 2011 sagde daværende statsminister Helle Thorning-Schmidt (S), at De Radikale ville blive holdt uden for indflydelse på udlændingeområdet. Men det skete ikke efter valget.

Forud for sidste års kongres krævede De Radikale "mærkbare indrømmelser" på udlændingepolitikken, hvis Socialdemokratiet ønsker radikale mandater som parlamentarisk grundlag efter næste valg.

Dengang sagde Mette Frederiksen i sin tale til de flere hundrede delegerede i salen, at udlændingepolitikken skal funderes bredt over den politiske midte.

Og det holder hun fast i i år.