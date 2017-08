Mette Bock fratager Kvinfo 3,4 millioner kroner i støtte

Siden marts har kønscentret Kvinfo vidst, at det mister opgaven med at drive et forskningsbibliotek om køn og ligestilling.

Det drejer sig om 3,4 millioner kroner årligt, fremgår det af et svar fra kulturminister Mette Bock (LA) til Socialdemokratiets kulturordfører, Mogens Jensen.

Han har kaldt ministeren i samråd tirsdag. Her vil han have svar på, hvorfor Kulturministeriet sløjfer 3,4 millioner kroner af de i alt 6,8 millioner kroner, ministeriet har støttet Kvinfo med.

- Det er et langt større beløb, som skal overføres til Det Kongelige Bibliotek, end jeg mener, at der er berettigelse til, siger Mogens Jensen med henvisning til, at biblioteket flyttes til Det Kongelige Bibliotek.

- For os fremstår det som et ideologisk politisk forslag, hvor man frem for alt bare ønsker at fjerne pengene fra Kvinfo, siger Mogens Jensen.

Nu hvor biblioteksopgaven er blevet taget fra Kvinfo, er Mogens Jensen bange for, at det vil svække Kvinfos andet ben, nemlig videnscentret.

- Det vil i bund og grund ødelægge Kvinfos muligheder for også at fungere som videnscenter. Det synes vi, er stærkt problematisk, siger han forud for samrådet.

Kulturordføreren håber ikke, at ministerens beslutning om at fjerne driften af bibliotek fra Kvinfo vil skade videnscentret.

- For det vil være et tilbageslag for arbejdet med ligestilling i Danmark, og det er ikke det, vi har behov for nu, siger han.

De 3,4 millioner kroner vil fra 1. januar 2018 i stedet gå ind på kontoen hos Det Kongelige Bibliotek, som overtager opgaven med at drive biblioteket.

Socialdemokratiet finder det stærkt problematisk, at kulturministeren ikke har præsenteret nogle faglige argumenter for, hvorfor Kvinfo mister opgaven.

- Vi kan ikke se fornuften i at flytte biblioteksopgaven fra Kvinfo, fordi vi mener, der er langt bedre og stærkere synergi i at bevare videnscentret og biblioteket sammen, siger Mogens Jensen.

De 3,4 millioner kroner fra Mette Bock er ikke den eneste støtte, Kvinfo mister.

Integrationsminister Inger Støjberg (V) vil også sløjfe de to millioner kroner, som Kvinfo årligt har fået fra Integrationsministeriet for at drive et mentornetværk for indvandrerkvinder.

Kvinfo modtog sidste år knap 34 millioner kroner i støtte fra flere ministerier og fonde.