Mette Bock efterlyser nye idéer til danske museer

To par eksperter skal finde nye idéer til de danske museer, før museumsfolk mødes til en konference til januar næste år.

Det oplyser kulturminister Mette Bock (LA) i en pressemeddelelse.

- For at sætte skub i processen nedsætter jeg nu to visionsgrupper, der skal præsentere forslag på konferencen. Alle er velkomne til at komme med idéer, som de to grupper kan arbejde med, siger Mette Bock.