Metroen i København holdt stille i flere timer

Nedbruddet, der stod på over et par timer, tvang ellers Metro Service til at indkalde togbusser til at fragte passagerer rundt i Hovedstaden. Busser var klar til at blive i aktion klokken 21:00.

Det blev dog aldrig aktuelt, da metroen lidt i ni fredag aften kom op at køre igen. Klokken 20:53 kunne Metro Service endda meddele, at togene havde indhentet forsinkelserne efter nedbruddet.

Der var tidligere på aftenen meldinger om, at flere passagerer sad fast i togene. Siden ved 20-tiden skulle alle dog være sluppet fri, oplyser kommunikationsmedarbejderen.