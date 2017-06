Metro over Øresund tager nyt skridt på lang vej

EU har besluttet at støtte næste fase - fase 4 - af arbejdet for at lave en metrolinje mellem København og Malmø. Det skriver flere svenske medier.

- Jeg er glad for, at vi har fået EU-støtte til at forsætte samarbejdet om en fremtidig Øresundsmetro. En Øresundsmetro vil have stor betydning for mobiliteten på tværs af Øresund, siger overborgmester i København Frank Jensen (S) ifølge News Øresund i en kommentar.

Håbet er, at der skal køre en metro mellem de to byer hvert femte minut. Og at overfarten skal vare 15-20 minutter.

Det vil binde de to byer tættere sammen og give let adgang til togforbindelser videre mod Europa eller op i Sverige.

Prisen på en Øresundsmetro vurderes til at være op til 26 milliarder kroner.

Fase fire i arbejdet, som EU altså har bevilget støttet til, indeholder mere kommunikation om projektet og yderligere undersøgelser af, hvordan det kan gennemføres.