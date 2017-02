James Hetfield, Metallicas forsanger, er klar til at gennemføre koncerten i København tirsdag trods sygdom. (Foto: Nils Meilvang/Scanpix 2017)

Metallica er tilbage i Royal Arena efter sygdom

Det var forsanger James Hetfield, hvis stemme var så påvirket af syddom, der betød, at han ikke kunne optræde søndag.

Han er ifølge bandet løbende blevet tilset af en læge og er altså nu efter alt at dømme erklæret klar til sang igen.

- Vores uge her i København er noget, som vi har markeret i kalenderen gennem lang tid som en særlig begivenhed, ikke kun for vores venner i Danmark, men også for os, skrev Metallica i forbindelse med aflysningen.

Metal-legenderne indviede Københavns nye arena fredag aften med en koncert, hvor Hetfield undervejs undskyldte over for publikum, at hans stemme ikke var helt på toppen.

- Det var et af de mest udfordrende shows, vi nogensinde har spillet, men jeres kærlighed og støtte fik os igennem, skrev bandet tidligere om åbningskoncerten.

Det var planlagt, at Metallica skulle spille fire koncerter i den nyopførte arena. Koncerterne til Royal Arena, der kan rumme 16.000 tilskuere, blev lynhurtigt udsolgt.

Metallica er et af verdens bedst sælgende bands. Ud over forsangeren James Hetfield spiller danskeren Lars Ulrich i bandet.

- Vi har altid haft et meget specielt forhold til København og Danmark gennem årene, så vi glæder os.

- Det er lang tid siden, jeg har været i Danmark i februar, og det er en anden stemning. Normalt når jeg kommer til Danmark og til København, er det jo om sommeren, sagde Lars Ulrich forud for koncerterne.

Ud over James Hetfield og Lars Ulrich består Metallica af guitaristen Kirk Hammett og bassisten Robert Trujillo.