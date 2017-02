Metallica brød den københavnske lydmur med maner

Åbningskoncerten med et af verdens største rocknavne, Metallica, var derfor en tidlig eksamen for den udsolgte arena med plads til 16.000 tilskuere.

I årevis har de københavnske musikfans klaget over lyden, når de har besøgt Parken eller Forum for at se verdensstjerner på scenen.

Og skal man tro anmelderne på BT og Ekstra Bladet, så lykkedes både Metallica og Royal Arena fredag aften med deres længe ventede møde.

Ekstra Bladet drysser fire stjerner ud over koncerten og skriver, at de aldrende rockmusikere spillede med "nerve, gnist og pondus" i en lydkulisse, som københavnerne endelig kan være tilfredse med.

Af anmeldelsen fremgår det også, at Metallica var ved at forlade scenen igen allerede en halv time inde i deres optræden.

Forsanger James Hetfield lagde ikke skjul på over for publikum, at han ikke var på toppen og spurgte fra scenekanten, om det var okay, at de sluttede nu.

Publikum var ikke i tvivl om, at de kunne lide, hvad de hørte, og det samme kunne anmelderne.

BT kvitterer ligeledes med fire stjerner og beskriver den højlydte koncert som fyldt med øjeblikke af livsbekræftende passager.

Selv om forsanger Hetfield tydeligvis ikke var toppen fredag aften, så pakkede han det ikke ind over for publikum, og for det roser anmelderne forsangeren og beskriver ham som en musiker med "format".

BT's anmelder er ligeledes imponeret over akustikken i det milliarddyre byggeri, som igen søndag får mulighed for at overbevise hovedstadens musikpublikum og Metallica-fans om, at selv de største rockmusikere nu har en arena at boltre sig fuldt ud på.