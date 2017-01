Messerschmidts rådgiver går til Sophie Løhde

Dansk Folkepartis sygemeldte EU-parlamentariker Morten Messerschmidt mister sin presserådgiver Kristian Wederkinck. Han skifter til minister for offentlig innovation, Sophie Løhde (V).

- Jeg kan bekræfte, at jeg har sagt mit job op i Europa-Parlamentet efter seks år som Mortens rådgiver, siger Kristian Wederkinck til avisen.

Kristian Wederkinck skifter til presserådgiver for Sophie Løhde, der er udnævnt som minister for offentlig innovation i Finansministeriet. Han har i seks år arbejdet i EU-Parlamentet for Morten Messerschmidt.

Morten Messerschmidt er sygemeldt efter sagen om Dansk Folkepartis brug af midler fra det fælleseuropæiske parti Meld og den tilknyttede fond Feld. Kristian Wederkinck afviser, at han stopper på grund af sagen.

- Det har selvfølgelig været hårdt, men sagen har kørt i 16 måneder, hvor jeg på ethvert tidspunkt har stået i front, når det har rullet, og hvis jeg skulle stoppe på grund af det, så ville jeg have gjort det for et halvt år siden, siger Kristian Wederkinck til BT.

Morten Messerschmidt er gået af som formand for Dansk Folkepartis gruppe i EU-Parlamentet, som har tre medlemmer.

Før han gik af, var Rikke Karlsson, der er tidligere medlem af gruppen, blevet løsgænger. Det skete efter hun rejste mistanke om misbrug af midler i Meld og Feld.

Dansk Folkeparti søger en ny rådgiver for Messerschmidt, som blev sygemeldt i oktober sidste år.

Til BT fortæller Kristian Wederkinck, at han stadig har et godt forhold til Morten Messerschmidt.

- Ja, vi er stadig gode venner. Det har intet med Morten eller Meld eller Feld at gøre. Det handler udelukkende om, at jeg trængte til nye udfordringer efter mange år i det samme job, siger Kristian Wederkinck