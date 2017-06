Messerschmidt vil bruge brexit-kampagner i sit forsvar

Blandt andet har han brugt en del af sin sygeorlov, der har varet siden oktober, på at betragte de politiske kampagner omkring brexit med interesse.

- Nu har jeg set, hvordan de EU-positive partier har kørt kampagner i relation til brexit. Det er også noget, som jeg vil tage op med Olaf: Hvordan noget kan være lovligt i forbindelse med brexit - en britisk afstemning - men ikke lovligt i forhold til en dansk afstemning om retsforbeholdet, siger han.

Dansk Folkepartis egen forklaring på de talrige afsløringer i medierne, der rullede sidste sommer og efterår, har været rod og sjusk. Derfor vil Messerschmidt nu også være "mere grundig, når det kommer til formelle procedurer", forklarer han.

Men afkræves han en forklaring af antisvindelenheden, vil han fastholde, at der ikke var tale om svindel.

- Ydmyge som vi er, stiller vi os ikke som sådan på bagbenene. Vi betaler pengene tilbage, hvis der er noget, de mener ikke er fuldstændig inden for skiven. Sådan er det.

- Men det er ikke det samme som at sige svindel. Her er der tale om, at man har gennemført nogle kampagner, som man efterfølgende i den politiske revision kommer frem til, ikke var inden for reglerne, og så agerer vi efter det, siger han.

Ifølge Messerschmidt sker der en forskelsbehandling, når det kommer til rammerne for brug af EU-midler.

- Der synes at være forskel på den måde, man tilgår eu-kritiske og ikke kritiske partier. Men alt det vil jo kommer for dagen med undersøgelsen, siger han.

Selv om han i de kommende måneder vil have Olaf-undersøgelsen hængende over hovedet, ser han ikke noget problem i at holde øje med andre partiers forkerte brug af EU-midler.

- Jeg forholder mig ikke til, om der er rod eller ikke rod. Jeg forholder mig til det, der er tilgængeligt af deres aktiviteter og forventer bare, at det er de samme regler, der gælder for alle. Sådan må det være i et retssamfund, siger han.

På spørgsmålet om der kan komme flere afsløringer frem om brug af midler, siger han:

- Med den kreativitet som flere har lagt for dagen, der kan man ikke afvise noget som helst, siger han.