Messerschmidt melder sig klar til afhøring

I et brev til EU's antisvindelenhed, Olaf, meddeler han den italienske anklager Giovanni Kessler, at han står til rådighed for efterforskning. Det skriver Jyllands-Posten.

Efter langt tids fravær er EU-parlamentarikeren Morten Messerschmidt (DF) nu klar til at lade sig afhøre i sagen om påstået svindel med støttekroner.

Olaf undersøger Dansk Folkepartis påståede misbrug af EU-støttekroner til Meld og Feld.

I sit brev til Olaf, som Jyllands-Posten er i besiddelse af, meddeler Messerschmidt, at han gerne ser sagen afsluttet så hurtigt som muligt.

- Det er yderst vigtigt for mig at få afsluttet denne undersøgelse så hurtigt, som det ifølge din vurdering er ansvarligt. Jeg håber derfor at høre fra dig eller dit hold så hurtigt som muligt, skriver han i brevet.

Lørdag vendte Morten Messerschmidt tilbage til dansk politik efter en sygeorlov, der havde varet siden oktober.

Sygemeldingen kom på bagkant af flere måneder med afsløringer i pressen om misbrug af midler.

Beskyldningerne drejede sig om den politiske fond Feld, der var tilknyttet den politiske alliance af EU-skeptiske partier Meld.

Ifølge anklagerne skulle Morten Messerschmidt og Dansk Folkeparti have misbrugt EU- støttemidler fra den politiske fond.

I efteråret 2016 besluttede Dansk Folkeparti sig for at betale alle midler fra partialliancen og fonden Feld tilbage. Der er tale om i alt 2,6 millioner kroner.

Sagen undersøges i øjeblikket af Olaf, der over for Ritzau ikke har villet kommentere, hvornår man agter at indkalde Morten Messerschmidt til en samtale.