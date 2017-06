Messerschmidt i comeback-skrift: Jeg har begået fejl

- Naturligvis begår jeg fejl - og det har jeg gjort. Det har jeg måske ikke været god nok til at acceptere.

Hans sygemelding kom samtidig med en række sager om forvaltningen af penge fra den europæiske partialliance Meld og fonden Feld. I et opslag skriver han om sagerne:

Efter syv måneders sygeorlov er Dansk Folkepartis stemmesluger Morten Messerschmidt tilbage i dansk og europæisk politik. Det annoncerer han på sin Facebook-profil i et længere opslag.

- Men jeg påtager mig ansvaret og vedkender mig mine fejl, og jeg ved også, at jeg burde have reflekteret mere over mine handlinger, så fejltrin kunne være undgået.

Han oplyser, at han i næste uge vender tilbage til Bruxelles og sit job som medlem af EU-Parlamentet.

Dermed vender han også tilbage til det mandat, han fik, da 465.758 danskere gav ham deres personlige stemme ved valget til parlamentet i 2014.

- Det har altid været mit mål: At omsætte vælgernes tillid til politisk indflydelse. I dag ser jeg, at det har gjort mig sårbar. Især i Meld har det ført til sjusk, og det er ikke godt nok, skriver han.

- Jeg har helt klart undervurderet og negligeret nogle af de formaliteter og processer, som naturligvis skal være i orden, også i en forening som Meld.

I opslaget opridser Morten Messerschmidt også sin ambition for "nye muligheder" i dansk EU-politik.

- Storbritannien har fået nok og har vendt ryggen til Den Europæiske Union med dens diktater, direktiver og domstole - og det giver nye muligheder for Danmark, skriver han.

- Det er tid nu at formulere nye mål. Vi skylder intet til Bruxelles. Tværtimod. Brexit giver nye muligheder for en løsere relation til EU - og på længere sigt et regulært alternativ.

Ifølge Messerschmidts presserådgiver vender politikeren tilbage til Bruxelles tirsdag eller onsdag.