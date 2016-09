Messerschmidt forlader formandspost: Min fejl var tillid

Ifølge ham selv skyldes afgangen, at han viste for stor tillid til sine kolleger, og dermed gjorde han sig selv sårbar.

- Hvor andre brugte EU-ressourcer på luksus og privatchauffører, så førte jeg politik. Hvor andre hang sig i formaliteter, ville jeg nå alle vore mål. Jeg stiller høje krav til folk. Kræver at folk, der vælges til at kæmpe for DF, leverer deres yderste.

- Min største fejl var at stole på folk, og derfor blev ikke alt skrevet ned i underskrevne protokoller, siger Messerschmidt fra talerstolen.

Sagen udspringer af beskyldninger om misbrug af EU-midler fra alliancen Meld og fonden Feld. EU-pengene blev brugt til at føre dansk kommunal valgkamp. Derfor krævede EU-systemet, at der skulle tilbagebetales omkring tre millioner kroner.

Dansk Folkeparti har tilbagebetalt 1,6 millioner kroner, men har afvist at betale de resterende 1,3 millioner kroner tilbage, da de ifølge DF er blevet administreret af fonden selv og ikke af DF.

For tre uger siden valgte Messerschmidt så at trække sig som formand for partiets tre mand store gruppe, fordi han ikke kunne bevise, at medlemmer i bestyrelsen var taget i ed, da de blev udpeget.

Siden blev Messerschmidt politianmeldt af EU-parlamentsmedlem og tidligere DF-kollega Rikke Karlsson for at have indsat hende i bestyrelsen uden hendes vidende.

På årsmødet erkender mange DF'ere, som Ritzau har talt med, at Messerschmidt har begået nogle fejl. Men de bakker fortsat op om stemmeslugeren, som også blev mødt med stående klapsalver under talen.

Han betegner selv sin afgang som gruppeformand som vemodig.

- Konsekvensen af en teknisk fejl. Ikke en fejl, der har haft politisk betydning. Ikke en fejl, der har haft økonomisk betydning. Men alligevel en fejl, der nødvendigvis må have personlig betydning. For mig.

- Jeg stolede på mine kolleger. Mine partifæller. Mine venner. Derfor træder jeg tilbage som formand for DF's gruppe i EU-Parlamentet, siger Messerschmidt.

Den nye formand for de tre DF'ere i parlamentet bliver den 28-årige Anders Vistisen. Gruppens tredje medlem er Jørn Dohrmann.