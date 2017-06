Messerschmidt er tilbage: Jeg har ikke begået noget kriminelt

Selv om europaparlamentarikeren melder sig parat til at trække i arbejdstøjet igen, hænger sagen om misbrug af EU-midler stadig over ham.

EU's antisvindelenhed, Olaf, er stadig i gang med at udarbejde en redegørelse, der skal klarlægge omstændighederne omkring Feld og Meld.

Morten Messerschmidt mener dog ikke selv, at der er noget at komme efter.

- Det er som om, at nogen har spekuleret i, at vi bevidst skulle have indleveret falske ting eller tilranet penge til os selv, og det kan jeg slet ikke genkende, når jeg gennemgår tingene, siger han efter sin tale i Frederikssund.

- Der handler det om, at jeg har været unøjagtig og også sjusket på nogle områder, men ikke - vil jeg sige - at der har været begået noget kriminelt eller svindel i den forstand.

Han vil nu rette fokus mod det politiske arbejde og i særdeleshed indvandringspolitikken i Europa. For den sejler, mener han.

- Ingen kender dagen, men jeg vil i hvert fald arbejde målrettet på at omsætte mit mandat og vores placering i Europaparlamentet til politiske resultater, siger stemmeslugeren fra det seneste valgt til EU-Parlamentet.

- Der er jo masser at tage fat på i forhold til brexit, og de muligheder det giver for Danmark, indvandringspolitikken, der jo fuldstændig sejler, og hele spørgsmålet om grænsekontrol.

Under Morten Messerschmidts fravær har EU i høj grad været præget af briternes beslutning om at forlade politik.

Og nu er han klar til at bruge brexit som en mulighed for at skabe de forandringer i EU, som han længe har arbejdet for.

- Forhåbentlig kan Danmark stå skulder ved skulder med Storbritannien, så vi kan finde et alternativ til det EU, vi kender i dag, siger han.

Morten Messerschmidt har siddet i Europaparlamentet siden 2009. I 2014 blev han valgt med 465.758 personlige stemmer. Det er det højeste antal personlige stemmer nogensinde i Danmark.

Dansk Folkeparti har betalt alle midler fra Meld og Feld tilbage. Der er tale om i alt 2,6 millioner kroner.