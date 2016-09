Sidste år brugte bilisterne gennemsnitligt godt 28 minutter på at køre ad ringmotorvejen i sydgående retning i morgenmyldretiden mellem klokken 7 og 9. I 2010, før udvidelsen til knap to milliarder kroner var færdig, tog samme tur kun 22 minutter.

Mere kø på Københavns ringmotorvej end nogensinde

Køen på Københavns Motorring 3 snegler sig i dag langsommere af sted på tre spor i hver retning, end da der for fem år siden var vejarbejde for at udvide motorvejen og kun to spor på noget af strækningen.

Opgørelsen viser, at køen på motorvejene i løbet af ganske få år vender tilbage til samme niveau, som før motorvejene blev bygget større.

Sidste år brugte bilisterne gennemsnitligt godt 28 minutter på at køre ad ringmotorvejen i sydgående retning i morgenmyldretiden mellem klokken 7 og 9.

I 2010, før udvidelsen til knap to milliarder kroner var færdig, tog samme tur kun 22 minutter.

- Vi kan godt se, at trafikken er kraftigt stigende på Motorring 3, og at rejsetidsgevinsten er spist op. Men vi er også glade for, at folk bruger motorvejen, siger afdelingsleder Kasper Rosenstand fra Vejdirektoratet til Ingeniøren.

Han henviser til, at trafikken er steget voldsomt på Motorring 3 siden indvielsen - i runde tal fra 80.000 til 110.000 biler om dagen. Trafikken på de omkringliggende veje, som ikke er lige så trafiksikre, er derimod stagneret eller faldet svagt.

Ifølge Kasper Rosenstand er trafikken på de danske motorveje steget med over en femtedel siden 2007. Hovedparten af stigningen er sket i løbet af de seneste fire år.

For tre år siden advarede Trængselskommissionen om, at København vil sande til i trafik, og at antallet af timer, som bilisterne spilder i kø, vil fordobles frem til 2025 uden nye initiativer.

Professor Petter Næss fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet advarede for fire år siden, da han arbejdede på Aalborg Universitet, om at vi ikke kan afskaffe trængslen i København ved at bygge større veje.

- Vejene skal udvides cirka hvert 15. år for at holde køerne i skak, konstaterer han i dag og foreslår i stedet at bygge nye jern- eller letbaner.

Omvendt har transportminister Hans Christian Schmidt (V) længe advokeret for at skrue ned for investeringen i skinner og op for nye veje. Han vil ikke afskrive nye veje som et middel til at bekæmpe trængslen, skriver Ingeniøren.