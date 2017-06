Mercado til SF: Forældre kan godt vælge de rigtige dagtilbud

SF's gruppeformand, Jacob Mark, advarer om, at aftalen vil åbne døren på vid gab for flere private daginstitutioner.

Sådan lyder det fra børne- og socialminister Mai Mercado (K), efter at SF har udtrykt bekymring over den nye aftale om de danske dagtilbud.

Det afviser ministeren. Hun har ingen forventning om, at aftalen vil få flere til at vælge private tilbud.

- Jeg synes, det handler om at tage udgangspunkt i forældrene, siger hun.

- Vi har egentlig tiltro til, at de nok skal vælge det rigtige dagtilbud til deres børn.

For Mai Mercado er det vigtigt, at aftalen gør det nemmere for forældre i tyndt befolkede områder at oprette private vuggestuer eller børnehaver. Det skal være en hjælpende hånd de steder, hvor de offentlige tilbud lukkes ned.

- Vi kommer ikke til at give bedre eller mere favorable vilkår, men vi gør faktisk det, at vi understøtter lokalt, sier hun.

Aftalen om fremtidens dagtilbud er indgået mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og De Radikale.

Jacob Mark skeptisk over for, at forældre fremover kan bytte deres barns fuldtidsplads i børnehaven eller vuggestuen til en ordning på halv tid, hvor barnet også passes privat derhjemme.

Heller ikke hos Socialdemokratiet er der et stort ønske om at få flere private institutioner. Alligevel har partiet valgt at bakke op om aftalen, fortæller børneordfører Ane Halsboe-Jørgensen.

- Det er rigtig vigtigt, at vi sidder med ved bordet for at insistere på, at det her ikke bliver et bureaukratisk monster for vores medarbejdere, siger hun.

Desuden fremhæver hun de ekstra pædagoger til udsatte områder og den nye læreplan som positive tiltag, som har sikret den socialdemokratiske støtte til aftalen.