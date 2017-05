Menneskeretsinstitut håber på anke i familiesammenføringsdom

Det siger instituttets direktør, Jonas Christoffersen, til Ritzau. Han understreger, at beslutningen om anke ligger hos advokat Christian Dahlager, der har ført sagen for syriske Mosalam Albaroudi.

Institut for Menneskerettigheder håber på, at Østre Landsret dom i sagen om ventetid på familiesammenføring bliver anket til Højesteret.

- Jeg synes, at man må gå mere konkret til værks, end landsretten gør. Jeg håber, at han anker den. Og hvis han anker den, vil vi også støtte den i Højesteret, siger Jonas Christoffersen.

Dommen er den første af sin art, efter at Folketinget i 2016 besluttede, at krigsflygtninge skal vente tre år på at få familien til Danmark. Tidligere var ventetiden et år.

Mens det ene år efter instituttets vurdering var inden for rammerne af, hvad Menneskeretsdomstolens praksis ville tilsige, så har Jonas Christoffersen hele vejen igennem ment, at tre år var for længe.

Den vurdering ændre Østre Landsrets dom ikke på.

Mosalam Albarouid kom til Danmark i sommeren 2015 i en lastbil fra Grækenland. Han vil genforenes med sin hustru, der befinder sig i Damaskus i Syrien.

Inden rejsen i lastbil var Albaroudi flygtet fra Syrien via Tyrkiet. Efter en gummibådssejlads ankom han til Grækenland.