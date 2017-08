Mejetærsker stopper museumstyve på flugt med vikingefund

Det var indirekte en meget bred mejetærsker, som stoppede og afslørede to mænd, der mistænkes for at have stjålet ting fra vikingetiden fra et museum i Vordingborg.

Mændene blev anholdt natten til mandag nær Storstrømsbroen, som mændene forsøgte at flygte ad med byttet fra et indbrud i Danmarks Borgcenter, oplyser politiet.