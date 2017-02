40 procent af reduktionen af drivhusgasser kan nås uden hjælp fra de nationale regeringer, viser en ny analyse fra C40. Københavns overborgmester Frank Jensen kalder det en blåstempling af Københavns grønne førerrolle, at C40 som verdens førende klimanetværk for megabyer vælger at åbne kontor i byen.

Megabyers netværk åbner klimakontor i København

Borgmestre verden over har rottet sig sammen for at slå et slag for klimaet. De er gået sammen i C40 Cities, som er et klimanetværk for megabyer.

Mandag åbner netværket et fast kontor i København, der skal arbejde for et tættere samarbejde mellem byer og den private sektor og fremme den grønne omstilling.