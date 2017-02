En 45-årig dansk statsborger, der mistænkes for at være soldat for Islamisk Stat, er blevet anholdt i den tyrkiske provins Adana, skriver flere medier.

Medier: Dansker anholdt for planlægning af IS-angreb

Svenske Säpo bekræfter overfor BT, at en dansker er anholdt i Tyrkiet for planer om Islamisk Stat-angreb.

Der er tale om en 45-årig mand med libanesiske rødder, som var i gang med at planlægge et terrorangreb et sted i Europa, skriver tyrkiske medier.

En 45-årig dansk statsborger, der mistænkes for at være soldat for Islamisk Stat, er blevet anholdt i den tyrkiske provins Adana.

Säpo ved dog ikke noget om de konkrete anklager.

- Men jeg kan ikke bekræfte mistanken om et forestående terrorangreb, som der bliver berettet om i tyrkiske medier.

- Vi har ikke nogen informationer om det. Eller hvorfor de blev anholdt, siger Nina Odermalm Schei, pressechef ved Säpo, til BT.

Den danske statsborger skulle angiveligt have rejst til Syrien med en svensker med irakisk baggrund for at modtage træning i at håndtere våben og sprængstoffer.

Også han er blevet tilbageholdt af tyrkisk politi.

Begge mænd nægter sig skyldige, skriver det tyrkiske medie Hürriyet.

Det tyrkiske nyhedsbureau Anadolu skriver, at politiet har afhørt de to mistænke de seneste ti dage.

Säpo bekræfter også overfor nyhedsbureauet TT, at svenskeren er blevet anholdt i Tyrkiet.

Ifølge Säpo blev svenskeren anholdt 10. januar. De svenske myndigheder blev orienteret få dage senere.

Säpos danske kolleger, PET, oplyser til Ritzau, at man ikke har nogle kommentarer til sagen.

Det var svenskerens kone, der kontaktede de svenske myndigheder. Hun var bekymret, fordi hendes mand i 2014 rejste til Syrien for at tilslutte sig Islamisk Stat.

Tyrkiske medier skriver ifølge BT, at manden tog parrets to døtre med. Hustruen fulgte også med til Tyrkiet, men hun ville ikke videre med til Syrien.

Tippet kom ifølge den svenske avis Aftonbladet "for længe siden", men det har været svært at lokalisere den svenske mand, fordi han rejste under falsk identitet.

Det samme gjorde danskeren angiveligt. De udgav sig for at være i regionen for at deltage i nødhjælpsarbejdet.

Udenrigsministeriets Borgerservice er ved at undersøge om danskeren er anholdt og mistænkt for at planlægge et Islamisk Stat-angreb i Europa.

Det siger vagthavende til Ritzau omkring klokken 14.30.

- Vi er bekendt med oplysningerne fra de tyrkiske medier. Vi er sammen med vores ambassade i Ankara ved at undersøge sagen nærmere, siger han.

Han kan dermed hverken be- eller afkræfte, at danskeren er anholdt.