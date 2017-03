Medier: Boeing sagsøger Danmark efter fravalg som kampfly

Boeing vil over for Børsen ikke bekræfte oplysningerne.

Stævningen vil ifølge medierne konkret rette sig imod Forsvarsministeriet.

Dermed vil flyproducenten gøre alvor af en trussel, der blev fremsat i september sidste år, efter at det stod klart, at Lockheed Martins F-35-fly blev valgt frem for Boeings Super Hornet.

Dengang oplyste Debbie Rub, vicepræsident i Boeing Global Strike, at flyproducenten er uenig i den danske stats evaluering af flyene.

- Som vi gjorde opmærksom på ved offentliggørelsen af beslutningen, så mener vi, at ministeriets evaluering af kandidaterne er behæftet med fundamentale fejl og blandt andet giver et forkert indtryk af F/A-18 Super Hornet-kampflyets pris og egenskaber, sagde hun dengang.

Flyproducenten har bedt om aktindsigt i al materiale fra konkurrencen om ordren på kampfly fra den danske stat. Ifølge Børsen har producenten her et halvt år senere stadig til gode at modtage et eneste dokument.

En del af årsagen, til at flyproducenten står stejlt på evalueringen af flyet, var ifølge Debbie Rub, at den kan få betydning for fremtidige valg i andre lande.

- Vi tager dette skridt, fordi der er for meget på spil, dels i Danmark, men potentielt også i andre lande, der overvejer at anskaffe Super Hornet, sagde hun i september.

Det har ikke været muligt at få Boeing eller Forsvarsministeriet til at bekræfte stævningen.