Medieanalytiker: X Factor er symbol på det kommercielle DR

- De sidste to år, har der jo været vild diskussion, om programmet skulle lukke. For mig er der ingen tvivl om, at X Factor har levet det liv, som det skulle, og nu må man finde på noget nyt, siger Lasse Jensen, der er tidligere mangeårig vært på P1-programmet Mennesker og Medier.

At DR har besluttet at lukke X Factor efter næste sæson, kommer ikke som nogen stor overraskelse for journalist og medieanalytiker Lasse Jensen.

Lasse Jensen hæfter sig særligt ved, at DR ønsker at sætte et danskproduceret program i stedet for X Factor og nu inviterer produktionsmiljøet til at komme med idéer til fredag aftens underholdning.

- Det kan sagtens opfattes som et politisk signal om, at DR nu har lyttet til debatten og vil have noget dansk i stedet for X Factor, siger han.

De foregående uger har budt på heftig debat om DR's fremtid og eventuelle nedskæringer, og flere ordførere har foreslået, at DR skulle slankes.

Fredag udtalte medieordfører for Dansk Folkeparti Morten Marinus til Metroxpress:

- Vi forstår ikke, at man har et så dyrt program som X Factor, når man har mulighed for at lave noget selv, sagde han.

Lasse Jensen ønsker ikke at spå om, hvorvidt DR's udmelding skyldes de kommende forhandlinger om et medieforlig, men han understreger X Factors betydning i mediedebatten.

- De mennesker, der ikke kan lide den slags, bruger X Factor som argument for, at DR er blevet kommercielt og populistisk, siger han og fortsætter:

- X Factor har været et symbol på det, som nogen anser for at være DR's kommercialisering.

Programmet rullede første gang over skærmen i 2008. Her blev finaleshowet set af to millioner mennesker, mens finaleshowet i 2017 blev fulgt af 1,4 millioner mennesker.

Nu vil jagten på et nyt fredagsfyrtårn, som kan tage kampen op over for TV2, gå ind, mener Lasse Jensen.

- X Factor har jo domineret fredag aften i mange år, og det er skønt at have sådan en seermagnet, der også trækker seere til andre programmer, blandt andet nyhederne, siger han.

Lasse Jensen driver og ejer til daglig den journalistiske virksomhed Jensen & Kompagni ApS.