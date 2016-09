Artiklen: Medie: To mænd sigtes for drab i rockermiljøet

To mænd sigtes for drab ved et grundlovsforhør i Retten i Glostrup tirsdag.

Ifølge TV2 sker det i forbindelse med en sag om bortførelse i rockermiljøet. Ekstra Bladet har berettet, at det er to mænd fra gruppen Satudarah, der skal have været holdt fanget og udsat for vold.