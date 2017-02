Medie: Påbud til institutioner vidner om voldelig hverdag

Antallet af påbud og strakspåbud givet til døgninstitutionerne for børn og unge har de seneste tre år ligget på samme niveau.

- Det er simpelthen ikke i orden, at der er en branche, hvor der er så stor risiko for at blive udsat for ting, man ikke bør blive udsat for, bare fordi man passer sit arbejde, siger Socialpædagogernes formand, Benny Andersen, til DR.

Påbuddene vidner om episoder, hvor ansatte udsættes for voldsomme overfald af børn og unge.

Eksempelvis blev en institution påbudt at imødegå risikoen for, at gravide ansatte udsættes for vold, der kan medføre fare for graviditeten.

Det fremgår blandt andet af aktindsigten, at to gravide er blevet sygemeldt efter at være udsat for fysisk vold.

I et andet tilfælde beskrives, hvordan en medarbejder har fået tæsk med en sok med en sten i. Det beskrives også, at de unge laver våben af tandbørster og bøjede knive.

Arbejdstilsynet kritiserer ved flere af de alvorlige hændelser, at de ansatte arbejdede alene, og at der ikke er en systematisk registrering af voldstilfældene.

Formanden for foreningen af døgn- og dagtilbud for udsatte børn og unge, Søren Skjødt, mener, at det handler om at få børn og unge anbragt i tilbud, der passer til deres udfordringer.

- Det her er der kun én ting at gøre ved. At skabe den fornødne faglighed. Den rette tilgang til det enkelte barn. Der skal være et klart match mellem de ansattes faglighed, stedets ressourcer og barnets udfordringer, siger han til DR.