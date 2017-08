Medie: Mobil politistation sættes ind i bandekonflikten

Politistationen åbner torsdag og bliver placeret på Nørrebro i et område med meget bandekriminalitet. Formålet er at skabe mere tryghed.

Ifølge TV2's oplysninger vil der være seks betjente på arbejde ad gangen på den mobile politistation, der ikke vil være døgnbemandet.

Den mobile politistation har politiet allerede, og der skal derfor ikke investeres i en ny. Midlerne til bemanding bliver ikke taget fra politiets øvrige områder, men er nye penge.

Åbningen af den mobile politistation kommer efter en periode med 18 skudepisoder i København på knap to måneder i København.

Tirsdag foreslog justitsminister Søren Pape Poulsen, at banden Loyal to Familia, der primært opererer i København, skal opløses. Et forbud er et nødvendigt tiltag, mener ministeren.

- Det er det, fordi vi kæmper for nogle retsprincipper i Danmark. Der bliver lavet den ene kriminelle handling efter den anden fra medlemmer af den her organisation. Så kan vi opløse og forbyde den, så er jeg klar til at gå den vej, siger han.

Justitsministeren har derfor bedt Rigsadvokaten om inden for den næste måned at undersøge, hvorvidt banden kan opløses ved dom.

Flere justitsministre har tidligere forgæves forsøgt at udstede forbud mod andre bander.

Udmeldingen kommer, efter at Københavns overborgmester Frank Jensen (S) i sidste uge opfordrede til at indsætte mobile politistationer i København efter nordjysk forbillede.

Ifølge Frank Jensen skal de mobile politistationer flyttes rundt og parkeres direkte på de steder, hvor banderne dominerer:

- Vi har brug for mere synligt politi. Der er ikke en eneste plads, gade eller park i København, hvor banderne skal sidde på magten og gøre livet utrygt for de lokale beboere, sagde Frank Jensen.

Han mener, at der særligt er brug for en ekstra indsats på steder som Blågårds Plads, Krakas Plads og Sigynsgade på Nørrebro, hvor banden Loyal To Familia ifølge borgmesteren er særligt tydeligt til stede.