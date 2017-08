Medie: Løkke nærmer sig DF og øger det offentlige forbrug

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og hans regering vil i det finanslovsudspil, der offentliggøres tirsdag, præsentere, at man går efter en vækst i det offentlige forbrug med 0,5 procent. Det erfarer Berlingske.

Dermed nærmer regeringen sig Dansk Folkeparti, der igen i år har krævet, at der bruges flere penge på sundhed og ældre.

Og ifølge Berlingskes oplysninger vil regeringen altså gå efter en vækst i det offentlige forbrug på 0,5 procent.

Det betyder, at der i 2018 vil blive tilført cirka 2,3 milliarder mere til den danske velfærd. Det er en milliard mere, end der oprindeligt var lagt op til.

Og det glæder DF's finansordfører, René Christensen.

- Det er rigtig positivt, at regeringen nu erkender, at der er brug for flere penge til nogle af vores velfærdsydelser - i særdeleshed sundheds- og ældreområdet, siger René Christensen til Berlingske.

Ifølge avisen skal den ekstra velfærdsmilliard ses i lyset af, at dansk økonomi ser bedre ud, end Finansministeriets prognoser forudså.

Man regner i dag med en vækst i bnp på omkring to procent, mens skønnet fra maj blot lød på 1,7 procent, skriver Berlingske.

Venstre og Konservative gik tilbage i 2015 til valg på at holde væksten i det offentlige forbrug på nul, mens Liberal Alliance ville have minusvækst.

Dansk Folkeparti ønskede en vækst på 0,8 procent.

I det nuværende regeringsgrundlag sigter regeringen efter en vækst på 0,3 procent. Og René Christensen er glad for, at regeringen med de 0,5 procent nu langsomt nærmer sig Dansk Folkepartis ønske fra valget i 2015.

- Ved valget blev der jo talt om både minusvækst og nulvækst, så derfor er vi trods alt glade for, at vi nu diskuterer, om det skal være 0,5, 0,7 eller 0,8. Det betyder jo, at vi befinder os på den samme banehalvdel, lyder det.