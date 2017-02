Den 16-årige pige fra Kundby (billedet) er tiltalt for at planlægge et angreb mod Sydskolen i Fårevejle og mod den jødiske skole Carolineskolen i København. Pigen har ifølge statsadvokaten været langt fremme med bombefremstilling og prøvesprængninger.

Medie: Kundby-pige stak medarbejder ned under fængsling

Pigen blev varetægtsfængslet i januar 2016 og har på grund af sin lave alder opholdt sig på en lukket institution for unge. Det var her, at pigen ifølge Radio24syvs oplysninger stak en medarbejder flere gange med et glasskår fra et knust spejl.

Den 16-årige pige fra Kundby, der i fredags blev tiltalt for forsøg på terrorisme, overfaldt i sommer under sin varetægtsfængsling en institutionsmedarbejder og stak pågældende med et knust glasskår.

Radio24syv erfarer, at den 16-årige pige ønskede hjælp til noget vasketøj. Den ansatte på institutionen gik derfor med pigen ned i et vaskerum, hvorefter pigen trak glasskårene ud fra et viskestykke og stak medarbejderen flere gange.

Overfaldet sendte medarbejderen på skadestuen, og episoden vil også indgå i straffesagen, som begynder ved retten i Holbæk 7. april.

Institutionslederen vil hverken be- eller afkræfte episoden, og hos anklagemyndigheden ønsker man ikke at kommentere sagen og henviser til, at der kommer et anklageskrift i sagen på fredag.

Samme melding lyder fra pigens forsvarsadvokat, Mette Grith Stage, der heller ikke vil be- eller afkræfte episoden overfor Radio24syv.

Den 16-årige pige er tiltalt for at planlægge et angreb mod Sydskolen i Fårevejle og mod den jødiske skole Carolineskolen i København. Pigen har ifølge statsadvokaten været langt fremme med bombefremstilling og prøvesprængninger.

I forbindelse med tiltalen mod Kundby-pigen blev en 25-årig mand løsladt og undgår dermed tiltale i sagen.

Ligesom pigen har manden siddet varetægtsfængslet siden januar sidste år.