Medie: Intern mail skulle advare Støjberg inden lovbrud

Dagen inden udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) udstedte en ulovlig instruks om at adskille unge asylpar, blev en mail sendt til ministeriets top 9. februar 2016.

Den var tænkt som en advarsel om ikke at bryde loven, da ministeren i februar sidste år efter flere ugers diskussion om mindreårige brude beordrede asylcentre, at ingen asylansøgere under 18 år måtte bo med deres samlever.

Mailen gjorde ifølge avisen opmærksom på juridiske problemer ved at bryde menneskerettighederne.

Alligevel valgte Inger Støjberg selv at pille en helt afgørende passus ud af embedsværkets udkast til en instruks, der med ministerens aktive handling blev ulovlig. Det skriver Politiken.

Folketingets Ombudsmand kom i februar 2017 frem til, at Støjbergs instruks var ulovlig. Den strider imod FN's Børnekonvention og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, lød det.

Også Folketingets Ombudsmand omtaler i sin redegørelse af sagen en intern e-mail fra Udlændinge- og Integrationsministeriet fra 9. februar.

Den belyser ministeriets "retlige overvejelser" forud for udsendelsen af den ulovlige instruks. Det skriver Politiken.

E-mailen blev i første omgang - i strid med loven - ikke journaliseret i ministeriets system.

Flere partier i Folketinget kræver at få udleveret den interne mail, skriver Politiken.

- Det er helt tydeligt for mig, at vi må få alting på bordet nu, siger Radikale Venstres udlændingeordfører, Sofie Carsten Nielsen, til avisen.

- Der synes at være advarsler, der er tilgået ministeren, inden instruksen kom ud, og det virker, som om der er vigtige oplysninger, som Folketinget simpelthen ikke har fået.

Flere af Folketingets partier anmoder samtidig om, at departementschefen står frem i sagen.

Inger Støjberg har tidligere erkendt over for Politiken, at hun selv tog undtagelser om en individuel behandling af sagerne ud af instruksen.

Hun afviser, at hun pressede embedsmænd til at bryde internationale konventioner.

- Det er selvsagt, sagde hun til avisen 20. maj.