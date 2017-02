Artiklen: Medie: Dansker anholdt for planlægning af IS-angreb

Medie: Dansker anholdt for planlægning af IS-angreb

Ifølge flere medier har en dansk mand været i Syrien for at blive undervist i håndtering af sprængstoffer.

En 45-årig dansk statsborger, der mistænkes for at være soldat for Islamisk Stat, er natten til lørdag blevet anholdt i Tyrkiet.

Det skriver den tyrkiske avis Yeni Alanya og nyhedsbureauet AP ifølge BT.

Der er ifølge medierne tale om en 45-årig mand med libanesiske rødder, som var i gang med at planlægge et terrorangreb et sted i Europa.