Udlændinge- og Integrationsministeriet har ifølge et notat, som Berlingske har set, en hjemsendelsesaftale med Somalia.

Medie: Danmark har hemmelig hjemsendelsesaftale med Somalia

Et notat viser, at Danmark i juli indgik en aftale med Somalia om udsendelse af afviste asylansøgere.

Notat stammer fra Rigspolitiet og er dateret 1. november 2016. Det omhandler en aftale, som det daværende Udlændinge-, Integrations-, og Boligministerium (UIBM) skal have indgået.

Danmark indgik i juli en udsendelsesaftale om afviste asylansøgere med Somalia. Det skriver Berlingske torsdag på baggrund af et notat, som avisen er kommet i besiddelse af.

I notatet står der ifølge avisen:

- UIBM meddelte 25. juli 2016 til Rigspolitiet, National Udlændingecenter, at man efter forhandlinger med de somaliske immigrationsmyndigheder havde indgået aftale om, at formodede somaliske statsborgere uden lovligt ophold i Danmark kan udsendes til Somalia efter verificering af deres nationalitet.

Det har ikke været offentligt kendt, at der er blevet indgået en aftale med myndighederne i Somalia om tvungne hjemsendelser.

Ifølge Berlingske beskriver notatet også proceduren for, hvordan hjemsendelsen skal foregå.

De udviste asylansøgere skal fremstilles for en somalisk delegation, der rejser til Danmark for at verificere deres nationalitet og udsendelse.

Notatet er skrevet i forbindelse med en konkret sag om frihedsberøvelse af en afvist somalisk asylansøger.

I et andet notat, der er dateret 26. oktober 2016, fra Nordsjællands Politi omtales ligeledes en aftale mellem Somalia og Danmark om "verifikation af identiteten samt tilbagetagelse", skriver Berlingske.

Ministeriet har ifølge avisen flere gange afvist at kommentere hjemsendelser til Somalia af hensyn til et somalisk ønske om et fortroligt samarbejde.

Notatet får forskere, organisationer og folketingspolitikere til at løfte brynene.

Ifølge Trine Christensen, der er generalsekretær i Amnesty Danmark, er mørklægningen mere overraskende end selve aftalen. Det siger hun til Berlingske.

SF's udlændingeordfører, Holger K. Nielsen, efterlyser i avisen, at Folketinget orienteres

- Der skal jo være demokratisk kontrol med hjemsendelserne, siger han.