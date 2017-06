Medie: DF's Dohrmann brød partiregel om EU-midler

Dansk Folkepartis EU-parlamentariker, Jørn Dohrmann, ses her i Folketinget foran Venstres Peter Brixtofte, som var borgmester i Farum og folketingsmedlem. Brixtofte blev dømt for at misbruge offentlige midler. Jørn Dohrmann beskyldes i DR-dokumentaren "DF og de skjulte bilag" for at flytte over en million kroner i "blyantspenge" fra EU-Parlamentet til sit eget firma.

Foto: Scanpix/Keld Navntoft