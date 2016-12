Medie: 75.490 danskere bruger skattely i udlandet

Dermed er antallet steget med knap 17.000 personer siden 2013, hvor der var 58.652 skatteskyldnere uden for landets grænser.

Det viser en aktindsigt, som JydskeVestkysten har modtaget. Den viser også, at antallet af anmodninger om inddrivelser er faldet de seneste år, hvilket skyldes det nu skrottede system EFI.

Skats nye direktør for inddrivelse, Lizzi Krarup Jakobsen, erkender "den store udfordring med at få Skats inddrivelse til at fungere". Det udtaler hun i en skriftlig kommentar til Ritzau.

- Den påvirker både danskere i Danmark og i udlandet. Men vi har taget en taget en række initiativer for at løse problemerne.

- Forholdene på udlandsområdet minder om dem, resten af inddrivelsen har, tilføjer direktøren.

Den seneste restanceredegørelse viste, at de samlede skatte- og afgiftsrestancer ved udgangen af juni var på 61,35 milliarder kroner, oplyser Skat til Ritzau.

Regeringspartiet Venstre har tiltro til, at styrkelsen af Skat de kommende år vil løse problemerne, mens Socialdemokratiets skatteordfører, Jesper Petersen, er overrasket over stigningen af skatteskyldnere.

- Som alt andet med Skat er det jo deprimerende læsning, for det er jo penge, der kommer til at mangle i den fælles kasse til at kunne drive vores velfærdssamfund, siger han til JydskeVestkysten.

Skatteekspert Torben Bagge, advokat og partner hos TVC Advokatfirma, mener, at Skat har håndteret opgaven med at inddrive gælden utilfredsstillende.

- Jeg ville ikke være tilfreds, hvis det var mit bogholderi, der agerede sådan og ikke rigtig gjorde noget for at få pengene i kassen, siger han til JydskeVestkysten.

- Det er dyrt, hvis Skat bare sidder på hænderne og ikke kommer i gang, siger han.

Skatteminister Karsten Lauritzen (V) holder ferie. Hans pressechef oplyser til JydskeVestkysten, at den manglende inddrivelse er Skats ansvar og ikke noget politisk.