Maskerede mænd skød mod hinanden i Aarhus

Der har været en slags skudduel mellem to grupper maskerede personer i Aarhus søndag aften.

Det var ved 21.30-tiden, at politiet fik melding om flere skud i Herredsvang mellem to grupper.

Grupperne kom kørende i biler og på scootere, og i nærheden af Kappelvænget, Torpevænget og Rydevænget bragede det løs.

Nogle af deltagerne i opgøret var maskerede, oplyser politiet. Fem udviste ifølge politiet mistænkelig adfærd og blev anholdt, men samtlige løslades formentlig igen mandag.

I et stykke tid har Aarhus ikke haft episoder med skud. En massiv politiindsats var muligvis det middel, der stoppede tendensen.

I mandagens meddelelse fra politiet understreger politiinspektør René Raffo politiets behov for hjælp.

- Det er klart, at efterforskningen skal vise, om skyderiet kan have noget at gøre med den verserende bandekonflikt i Aarhus Vest, siger han.

I de seneste uger har der tilsyneladende været forholdsvis stille i konflikten. En bølge af vold blev indledt i forsommeren, og politiet har tidligere sagt, at det blandt andet skyldtes banden Loyal To Familia, som forsøgte at ekspandere til Østjylland.

Ikke færre end 70 personer blev anholdt af politiet 26. maj. To måneder senere kunne politiet fortælle, at i alt 21 personer var varetægtsfængslet, og heraf var halvdelen knyttet til LTF, oplyste politiet.

- Vi mener, at vi nogenlunde har hånd i hanke med konflikten, sagde en politichef sidst i juli.

Men en måneds tid senere har der altså været en ny skudepisode på åben gade.