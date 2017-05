Marsvin og delfiner boltrer sig i danske farvande

De danske farvande er hjemsted for tusindvis af marsvin, delfiner og vågehvaler, der ser ud til at trives og have det godt.

Optællingen viser, at der i farvandene omkring Danmark lever 107.000 marsvin, 1900 delfiner og 600 vågehvaler.

Det er de tre mest almindelige hvalarter, når man ser på farvandene omkring Danmark - altså Nordsøen, Kattegat, Bælthavet og Østersøen.

Det er tredje gang, at hvalerne tælles op på europæisk niveau.

Og optællingen viser, at bestanden af hvaler er meget stabil.

- Statistisk set har der ikke været hverken op- eller nedgang i bestanden. Det er sådan set meget beroligende.

- Det betyder, at vi stadig har nogle have, som ikke er i forværring, så færre hvaler har lyst til at være her, siger seniorforsker Jonas Teilmann, DCE - Institut for Bioscience, Aarhus Universitet i Roskilde.

I Østersøen er bestanden af marsvin ikke ret stor. Eksperterne har talt sig frem til omkring 500 individer.

Det har ligget på et stabilt, men lavt niveau i mange år, forklarer Jonas Teilmann.

Det er ikke undersøgt hvorfor, men det kan ifølge Jonas Teilmann muligvis hænge sammen med stigende forurening fra europæiske floder, der løber ud i Østersøen.

Men samlet set er der ikke nogle blinkende advarselslamper for den danske hvalbestand.

Alligevel er der ting, vi skal holde øje med, lyder det fra eksperten:

- Vi skal være opmærksom på trusler fra bifangst ved garnfiskeri, hvor marsvin, der ender i fiskernes net, drukner.

- En anden ting er støjforurening, som er støt stigende på grund af skibstrafikken. Der er vi ved at undersøge, om det kan have en effekt på marsvin - om de bliver forstyrret af det, siger Jonas Teilmann.

Tre skibe og syv fly har deltaget i undersøgelsen af det i alt 1,8 millioner kvadratkilometer store område i Gibraltar i syd til Lofoten i nord.

Data er indsamlet ved hjælp af observationer fra skibe og fra fly.