Markant færre juleindbrud end samme tid sidste år

Det svarer til et fald på 36,8 procent.

Foreløbig er årets juleindbrud gået værst ud over folk, der bor i Nordsjælland. Her har 62 måttet se deres hjem endevendt og tømt for værdier.

Billigst er folk på Bornholm - som sædvanligt - sluppet. Her har politiet ikke modtaget en eneste anmeldelse om indbrud i perioden.

- Det er en god julenyhed, at vi indtil nu ser en del færre indbrud end sidste år, siger vicepolitiinspektør Lars Mortensen fra Rigspolitiets Nationale Efterforskningscenter (NEC) i en pressemeddelelse.

- Det hænger sandsynligvis sammen med, at mange har været hjemme, fordi julen falder i en weekend. Er man væk juleaften, er det vigtigt, at man får sin bolig til at se ud, som om nogen er hjemme. Det skræmmer tyven væk.

Det kan man blandt andet gøre ved at bruge et tænd-og-sluk ur til at få lys og eventuelt en radio til at slå til og fra, mens man er væk.

Desuden kan man få naboen til at tømme postkassen og fylde affald i skraldespanden, ligesom det er en god idé at sørge for, at der står en bil i carporten.

Overalt i landet patruljerer politiet juleaften og -nat, men samtidig opfordrer ordensmagten til, at vi holde øje med hinandens boliger.

- Opmærksomme naboer er øverst på indbrudstyvenes hadeliste, understreger rigspolitiet i sin pressemeddelelse.