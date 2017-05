Markant befolkningsflertal siger nej til senere pension

68,7 procent svarer, at de er imod at hæve pensionsalderen. Mens blot 12,3 procent af de 1004 adspurgte er for.

Nogenlunde sådan må de politikere, der ønsker at hæve pensionsalderen, tolke befolkningens svar i en ny meningsmåling, Voxmeter har foretaget for Ritzau.

Svarpersonerne er ikke blevet bedt om at forholde sig til noget bestemt forslag. Eller hvad pengene fra den ekstra arbejdsindsats skal gå til.

Men meningsmålingen vidner alligevel om stor skepsis i befolkningen mod den linje, regeringspartierne lægger op til. Det erkender Venstres finansordfører, Jacob Jensen.

- Det viser i hvert fald, at Venstre er et parti, der ikke lefler for vælgerne. Vi gør det, vi tror, er det rigtige, siger han.

Det ligger allerede fast, at pensionsalderen kommer til at stige i fremtiden. Et bredt politisk flertal har tilbage i 2006 aftalt, at tilbagetrækningsalderen skal stige, når levetiden også stiger.

Som konsekvens af den beslutning og senere politiske aftaler vil pensionsalderen, der i dag er 65 år, blive hævet til 67 år i 2022. I 2030 bliver den 68 år.

Da Venstre var alene i regering, foreslog partiet at forhøje pensionsalderen med yderligere seks måneder fra 2025. Det forslag blev lagt i skuffen, da regeringen blev udvidet med Liberal Alliance og Konservative.

Men det er ikke glemt. Finansminister Kristian Jensen (V) har planer om inden sommer at fremlægge et nyt forslag om at forhøje pensionsalderen. Hvordan det nærmere bestemt kommer til at se ud, er endnu uvist.

Både Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti er erklærede modstandere af at forhøje pensionsalderen.

Dermed er der langt fra at være flertal i Folketinget for højere pensionsalder. Ud over regeringspartierne er det nemlig kun De Radikale, der har det ønske.

Hverken det eller befolkningens modstand får Venstre til at opgive planerne. Ifølge Jacob Jensen ønsker partiet en model, der sikrer, at borgerne får en økonomisk tilskyndelse til at blive i job ganske frivilligt.

- Om vi også skal supplere med noget mere tvungent, må forhandlingerne vise, siger han.