Ældreminister Thyra Frank (LA) ville på et samråd 19. januar ikke svare på spørgsmål om plejehjemmet Lottes budgetter. Samrådet var indkaldt efter ønske fra SF's ældreordfører, Kirsten Normann Andersen, der nu klager til Folketingets Præsidium over ministerens ageren.

Manglende svar om Lotte udløser klage over Thyra Frank

SF klager over, at ældreministeren ikke besvarede spørgsmål om sit tidligere plejehjem på et samråd.

Men det fik SF ikke noget svar på, og det får nu partiet til at klage til Folketingets øverste ledelse, præsidiet. Det skriver Jyllands-Posten.

Her ville SF have svar på, hvor mange midler plejehjemmet Lotte havde til rådighed, da Thyra Frank selv var forstander.

- Det er ikke i orden, at man ikke kan få et klart svar på et så enkelt spørgsmål, siger ældreordfører Kirsten Normann Andersen til avisen.

Under samrådet blev Thyra Frank flere gange spurgt, om Lotte ikke havde et væsentligt højere budget end andre plejehjem i Frederiksberg Kommune. Hver gang læste ministeren følgende svar op fra et medbragt papir:

- Jeg mener ikke, at det er min opgave i dag som ældreminister at vurdere, om plejehjemmet Lotte i et enkelt år eller i en årrække har brugt flere eller færre penge sammenlignet med andre plejehjem.

Tal fra Frederiksberg Kommune viser, at friplejehjemmet Lottes driftsbudget var 20 procent højere - og madbudgettet 50 procent højere - end standarden på kommunens andre plejehjem.

Flere oppositionspartier kredser om Lottes økonomi, fordi Thyra Frank tidligere har udtalt, at Lotte-modellen kunne overføres til andre plejehjem.

I den skriftlige klage til Folketingets ledelse påpeger Kirsten Normann Andersen ifølge Jyllands-Posten, at ældreministeren ikke overholder tidsfrister eller indgår i debatterne.

Også Socialdemokratiets ældreordfører, Astrid Krag, kritiserer ministerens ageren. Hun er omvendt selv blevet kritiseret for at drive hetz mod den nye ældreminister.

Folketingets Præsidium skal nu tage stilling til, om Thyra Frank skal have en form for kritik eller irettesættelse, eller om klagen skal afvises.