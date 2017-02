Mangeårigt fald i antal bankrøverier rammer stabilt leje

Trods en lille stigning i 2016 sker der historisk få bankrøverier. 16 gange oplevede danske banker et røveri.

Efter flere års fald ser antallet af bankrøverier ud til at have stabiliseret sig.

Dermed slutter et mangeårigt fald i antallet af bankrøverier, der begyndte i 2010. Da blev banker i Danmark udsat for røveri røvet ikke mindre end 135 gange.

Opbremsningen vækker dog ikke bekymring hos Rasmus Engbæk Larsen, der er sikringsansvarlig i Finans Danmark.

- Det havde været bedre, hvis det var blevet ved med at falde, men det ser ud, som om vi holder fast i et lavt niveau, og det er jo positivt, siger han.

Han forklarer, at det langvarige fald i antallet af røverier inde i bankerne er en naturligt følge af, at stadig flere benytter sig af pengeautomater.

Opgørelsen fra Finans Danmark viser også, at der i 2016 blev foretaget 18 forsøg på at sprænge pengeautomater rundt om i landet. Det lykkedes 11 gange at gennemføre tyveriet.

Det er kun anden gang, at antallet af forsøg på at sprænge pengeautomater offentliggøres. Derfor er det ifølge Rasmus Engbæk Larsen ikke muligt at sige noget om udviklingen.

Han mener heller dog ikke, at tallene giver grund til stor bekymring. Alligevel understreger han, at det er vigtigt at arbejde videre med at forbedre sikkerheden.

Det skyldes, at de kriminelle konstant bliver ved med at finde nye måder at tilrane sig bankernes penge på.

- Vi har jo set, at hver gang vi har højnet sikkerhedsniveauet, så giver det anledning til kreativitet, og derfor er vi i bedste fald ét skridt bagefter, siger han.

- Hele øvelsen går på ikke at komme mere end ét skridt bagefter.

Rasmus Engbæk Larsen vil ikke komme ind på, hvordan bankerne konkret arbejder med at sikre sig.